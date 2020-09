Brand op Chartreuzenberg in Holsbeek is snel onder controle JSL

23 september 2020

Rond 17 uur is dinsdagnamiddag een brand ontstaan in een veld op de Chartreuzenberg in Holsbeek. De brandweer kwam ter plaatse. Zij hadden de brand snel onder controle en er was niet veel schade.