Brand in chalet blijkt aangestoken ADPW

24 juni 2019

16u59

De chaletbrand van zaterdagavond in de Terheidestraat in Nieuwrode is aangestoken. Dat heeft het Leuvense parket laten weten. De eigenaars waren op het moment van de brand niet thuis. Het parket vorderde de branddeskundige die samen met de branddetectiehond en het labo ter plaatse afstapte. Volgens de bevindingen van de deskundige en het labo werden er brandversnellers gebruikt en is er kwaad opzet in het spel. De chalet is onbewoonbaar na de brand. De recherche van PZ Lubbeek onderzoekt de brand en zoekt de daders.