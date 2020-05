Boer legt op wildcamera vast hoe vos kadaver van kalf oppeuzelt op erf Kim Aerts

Boer Luc Van Hoeyveld uit Holsbeek heeft met zijn wildcamera een vos betrapt die tijdens een nachtelijke uitstap het kadaver van een dood kalf kwam oppeuzelen. Twee dagen geleden was het kalf nog springlevend. “Ik vermoed dat het kalf een hartaanval heeft gekregen toen de vos een eerste keer de stal binnensloop. Ik heb er geen andere verklaring voor. De vos is hier dus waarschijnlijk twee nachten op rij geweest. Het is niet de eerste maal dat we hier vossen spotten. In het verleden werd er al eens een kalkoen en een lam doodgebeten”, zegt Van Hoeyveld. “Als ik ’s nachts thuiskom, zie ik soms vossen per twee of drie over de velden lopen. Ze zoeken naar voedsel omdat ze geen kippen meer kunnen vinden”, bedenkt de boer zich.