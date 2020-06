Bijna 100.000 euro Vlaamse steun voor lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Holsbeek Joris Smets

21 juni 2020

12u57 0 Holsbeek Vlaanderen trekt € 87 miljoen uit voor de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten mislopen hebben. Minister-president en Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon en Vlaams minister van Sport Ben Weyts menen dat deze steun het sociale weefsel van onze Vlaamse gemeenschap weer kan doen heropleven.

“Veel van onze lokale verenigingen zagen de laatste maanden heel wat inkomsten verloren gaan”, zegt N-VA gemeenteraadslid en voorzitster Sabine Wyns. “Een eetfestijn, een lokale verkoop of een jaarlijks optreden geven hen in normale omstandigheden de nodige middelen om hun doorlopende uitgaven te bekostigen.” Vlaanderen voorziet nu 98.279,95 euro voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen, de motor van het sociale weefsel in onze gemeente, een echte appreciatie voor hun belangeloze inzet. Deze extra middelen zijn voor veel van onze verenigingen de redding om te kunnen blijven voortbestaan.

N-VA Holsbeek die eerder al de oprichting van een lokaal post-corona-noodfonds voorstelde op de gemeenteraad is blij met dit Vlaamse initiatief en stelt voor om in overleg te treden met de adviesraden om te bepalen hoe de middelen het best geïnvesteerd worden. “Op die manier kunnen de middelen op een eerlijke manier verdeeld worden onder de verenigingen die de steun het meeste nodig hebben”, besluit Wyns.