Bewoners Holsbeek even zonder elektriciteit Joris Smets

30 januari 2020

Een deel van de gemeente Holsbeek heeft donderdagavond een tijd zonder elektriciteit gezeten. Iets na half 8 viel alle elektriciteit weg en zaten een 500 tot 1000 gezinnen in het donker. David Callens, woordvoerder van het netbedrijf Fluvius dat verantwoordelijk is voor het beheren van distributienetten voor elektriciteit, geeft aan dat er een kabel defect was. Medewerkers van Fluvius waren snel ter plaatste om de stroom te herschakelen via een andere weg. Tegen 21u zouden alle problemen opgelost zijn.

Vele bewoners van de gemeente geven op sociale media aan, ondanks de problemen dat de panne met zich meebrengt, het gezellig te maken aan de hand van kaarslicht.