Bente (31) overleefde ongeval waarbij vriend Christophe (26) het leven liet: “Ik hou me sterk voor mijn dochter, maar de momenten alleen zijn heel moeilijk”

Holsbeek

Het ongeval op de Rijksweg in Holsbeek waarbij Christophe (26) het leven liet , laat diepe sporen na bij Bente Hermans (31). Twee maanden na de fatale dag blikt de vriendin van de jonge vader terug. Zij zat als passagier in de wagen en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze lag meer dan een week in coma. “Ik was nog bij bewustzijn toen ik uit het autowrak gehaald werd, toen wist ik al dat Christophe het niet overleefd had”, vertelt ze. Het Leuvense Parket bevestigt dat het onderzoek lopende is en sluit niet uit dat het Agentschap Wegen en Verkeer nog gedagvaard wordt.