Begraafplaats Kortrijk-Dutsel oogt erg verwilderd, maar is geen prioriteit voor gemeente ADPW

11 september 2019

16u48 6 Holsbeek De begraafplaatsen in Holsbeek liggen er de laatste maanden verwilderd bij. Dit tegen de zin van heel wat buurtbewoners en nabestaanden. De gemeente Holsbeek erkent het probleem, maar aanziet dit niet als prioriteit. “De fietspaden en de openbare wegen is onze prioriteit, daarna komen de graven aan de beurt”, zegt schepen van begraafplaatsen Rudy Janssens (CD&V).

Heel wat mensen stoorden zich de afgelopen tijd aan het metershoge onkruid op de Holsbeekse begraafplaatsen. Schepen Janssens begrijpt de commotie, maar ziet een aantal redenen. “Wij mogen het onkruid niet meer bestrijden met pesticiden. Dat zorgt niet alleen in Holsbeek voor problemen. Bij de oude begraafplaatsen is de overwoekering nog erger omdat er erg veel groen is. En om eerlijk te zijn: dit is niet onze prioriteit. Eerst wil ik de veiligheid op de fietspaden en openbare wegen garanderen, daarna is het de beurt aan de begraafplaatsen. Die van Holsbeek is proper gemaakt, aan die van Sint-Pieters-Rode zijn ze bezig en die van Kortrijk-Dutsel komt later. Tegen november moet alles in orde zijn”, meent Janssens.

Nog een probleem: het gebrek aan personeel. “Onze groendienst is onderbemand en niemand ziet het blijkbaar zitten om op onze openstaande vacatures te reageren. Maar met de droogte van deze zomer was het sowieso al onbegonnen werk geweest om onkruid uit te trekken. De planten zouden onmiddellijk terug beginnen groeien. De mensen schuiven de verantwoordelijkheid te snel op de gemeente af, terwijl ook zij verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van de graven”, vindt Janssens.