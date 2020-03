Beauty- en hairproducten aan huis geleverd, net als haarverfproducten met de nodige borstels DDH

25 maart 2020

18u05 9 Holsbeek Nu alle kapperszaken verplicht gesloten blijven komt kapster Evi Hendrickx van kapsalon Trenza in Nieuwrode met een origineel alternatief voor mensen die liever niet grijs kleuren binnen enkele weken. Ze levert beauty- en hairproducten aan huis maar ook “vervingen”, zeg maar haarkleurverf, die ze maakt “à la tête du client”.

“Wanneer de berg niet naar Mozes komt, gaat Mozes naar de berg. Veel klanten vrezen dat hun kleuring binnen enkele weken volledig uitgegroeid is en daarom bedacht ik dit idee”, begint Evi haar verhaal. “Je kan alle haircare-, body- en skincare producten bestellen van een bepaald merk maar je kan ook zelf je haar thuis kleuren en daarvoor maken we dan een kleuring die op maat van elke klant wordt gemaakt. Kwestie van kleurblunders te voorkomen”, gaat de kapster verder.

Wanneer je een kleuring bestelt, krijg je er meteen ook de nodige tools bij om zelf aan de slag te gaan. “We bezorgen je de nodige penselen zodat je vlot je haar kan kleuren en via mail geef ik eenieder een handleiding mee. De penselen kunnen ze achteraf in onze dropbox steken aan het kapsalon. Nu maar hopen dat ze het niet te goed leren en ze na de coronacrisis terugkeren naar het kapsalon he”, lacht de kapster.

Klanten zijn alvast blij met het initiatief ook al heeft Evi woensdagochtend haar oorspronkelijke formule al moeten bijschaven door de verstrengde maatregelen inzake. “Ik krijg super veel sms-jes en berichten van klanten die het super fijn vinden. Het oorspronkelijk idee was om de bestelling klaar te zetten zodat de klanten hun verfpakket of andere producten konden afhalen maar dat mag intussen niet meer en daarom leveren we het nu aan huis. Vanzelfsprekend houden we rekening met de richtlijnen en respecteren we alle veiligheidsmaatregelen”, legt de kapster uit.

