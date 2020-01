Auto gaat over de kop in Holsbeek centrum JSL/KAR

31 januari 2020

00u18 2

In Holsbeek is donderdagavond rond half 11 een Ford Focus over de kop gegaan. Het ongeluk vond plaats aan de nachtwinkel op de Nobelberg, midden in het centrum van Holsbeek. De oorzaak is nog onbekend en de bestuurder werd lichtgewond afgevoerd met een ambulance. Er waren geen andere wagens betrokken bij het ongeval.