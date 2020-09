Asfalteringswerken in Holsbeek van 18 september tot 2 oktober JSL

18 september 2020

18u55 0 Holsbeek Van vrijdag 18 september tot vrijdag 2 oktober vernieuwt aannemer Norré-Behaegel in opdracht van de gemeente Holsbeek het asfalt wegdek van een aantal straten in Holsbeek.

Vandaag is de aannemer gestart met de Dreef en de Dunbergweg. Dinsdag en woensdag worden in de Berkendreef en de Kraaikant (Nieuwrode, ten westen van de Panoramastraat) het asfalt afgefreesd en een aantal putdeksels van de riolering terug opgetrokken. Donderdag wordt het nieuwe asfalt geplaatst in de Berkendreef. Voor het verkeer wordt een plaatselijke omleiding voorzien. In de Langestraat (Sint-Pieters-Rode, tussen het kruispunt met de Matantjesstraat en het kruispunt met de Houwaartsebaan) wordt donderdag het oude asfalt weggefreesd en vrijdag de nieuwe toplaag asfalt gelegd.

Op de zelfde manier komen vervolgens de te vernieuwen delen van de volgende straten aan bod van 25 september tot 2 oktober in de gemeente:

Geremtestraat en Sint-Martensberg

Putstraat en Matantjesstraat

Peerse, Houwaartsebaan, Dries en Cleerbeek

De Kluis, Bessembindersstraat en Hellegat.