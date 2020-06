Amper drie dagen na dodelijk ongeval Christophe (26) nieuw accident op ‘levensgevaarlijke asfaltstroken’

Het accident gebeurde vandaag omstreeks 18 uur en Vince Briers was getuige: “Het was redelijk druk door de avondspits, dus ze reden sowieso niet te snel”, zegt Vince. “De witte wagen reed achter de rode en bij het remmen is eerstgenoemde beginnen schuiven en vanachter op de rode gereden. Zelfs toen wij de parking een beetje verder opreden tegen lage snelheid begonnen de wielen van onze auto te schuiven. Op deze baan passeert veel zwaar vrachtverkeer, dus als die hard moeten remmen kunnen de gevolgen weeral fataal zijn.”

Agentschap Wegen en Verkeer

Agentschap Wegen en Verkeer liet vandaag in een reactie weten dat ze momenteel aan het bekijken wat nodig is: “De eerste vaststellingen op het terrein wijzen erop dat de aannemer bij het aanbrengen van het gietasfalt geen ‘begrinding’ heeft uitgevoerd”, klinkt het. “Dit is fijne steenslag over het asfalt uitstrooien en inwalsen. Het wordt normaal gedaan bij herstellingen van gietasfalt om het wegdek stroever te maken en dat stond ook in de opdracht van de aannemer. Over de precieze omstandigheden waarin het ongeval is gebeurd, kunnen we niets zeggen. De bevindingen van de verkeersdeskundige worden overgemaakt naar het parket. We zijn wel in contact met de aannemer om de begrinding op de nieuwe asfaltstroken alsnog uit te voeren.”