Ambachtelijke ijsjes verzachten de pijn van het isolement voor bewoners van woonzorgcentrum in Holsbeek Joris Smets

25 maart 2020

13u50 0 Holsbeek Ten gevolge van het coronavirus zitten ook de bewoners van woonzorgcentra Sint Margaretha in Holsbeek en De Ruyschaert in Marke afgesloten van de buitenwereld. Bezoek van hun kinderen en kleinkinderen kan niet meer. Om hen een hart onder de riem te steken, is Casteleyn Ice Cream uit Kortrijk-Dutsel hen in de watten gaan leggen met ambachtelijke ijsjes.

Iedereen zit in quarantaine en dat kan wel eens eenzaam worden. Zeker voor bewoners van woonzorgcentra die regelmatig bezoek ontvangen van hun kinderen en kleinkinderen. Om hen in deze moeilijke tijden te helpen besloot Casteleyn Ice Cream uit Kortrijk-Dutsel hen gratis ijsjes te bezorgen.

Initiatief

Dimitri Casteleyn kwam op het idee om gratis ijsjes te leveren aan de rust-en verzorgingstehuizen door een collega-ijsbereider. “De moeder van een collega, die in een woonzorgcentrum verblijft, was jarig. Maar hij kon er helaas niet naartoe”, zegt Dimitri. “Daarom had hij besloten gratis ijsjes te leveren aan alle bewoners van het woonzorgcentrum. Ik vond dat een prachtig initiatief en besloot ook zelf hiervoor de handen uit de mouwen te steken. We draaiden vers ambachtelijk vanille-ijs voor het rusthuis Sint-Margaretha in Holsbeek en voor het rusthuis De Ruyschaert in Marke waar mijn schoonmoeder verblijft. Uiteraard mochten we zelf niet binnen, maar het schepijs werd met veel plezier verdeeld door de medewerkers.”

Oproep

Met deze actie wil Dimitri hen een fijn moment bezorgen met een lekker ijsje om hen zo even het isolement te doen vergeten. “Natuurlijk voorzagen we ook ijs voor het verzorgend personeel”, zegt Dimitri. “Het is voor de ouderen niet gemakkelijk, maar ook niet voor het personeel. Een kleine attentie voor het fantastische werk dat zij dag na dag leveren in deze moeilijke tijden. “Via deze weg willen we ook graag de andere collega’s oproepen om dit initiatief verder te zetten”, besluit Dimitri.