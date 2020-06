Afscheid van Christophe ‘Kitoff’ Vander Stappen (26): “Trotse papa die nu herenigd is met zijn broer en verder leeft in zijn zoontje” Joris Smets

23 juni 2020

12u40 10 Holsbeek Vrienden en familie hebben vandaag in Holsbeek afscheid genomen van Christophe ‘Kitoff’ Vander Stappen (26). Christophe kwam vorige week om het leven bij een ongeval op de Rijksweg in Nieuwrode. Vrienden en familie vormden een erehaag voor de jonge vader en namen daarna het woord tijdens de plechtigheid. Zijn vrienden hadden niets dan lovende woorden voor hun “onnozel manneke met een hart van goud” en boden een troostende schouder voor zijn mama, die tien jaar geleden haar andere zoon verloor in een verkeersongeval.

Christophe Vander Stappen (26) overleed maandag bij een verkeersongeval op de Rijksweg in Nieuwrode. Vandaag vond er een herdenkingsplechtigheid plaats in Crematorium Hofheide. Dat Christophe enorm geliefd was bij vrienden en familie werd snel duidelijk: ze verzamelden massaal op de parking van het crematorium voor een erehaag wanneer de rouwauto voorbij reed. Daarna vond er een herdenkingsplechtigheid plaats waar maar weinige aanwezigen het droog hielden en vrienden en familie elk op hun manier Christophe herdachten. “Een fiere papa, een vriend met een hart van goud en een echte dierenvriend”, klonk het.

We kunnen het Lyam (2) nog niet vertellen, maar Christophe leeft verder in hem en later zullen we hem vertellen over zijn geweldige papa met een hart van goud De nonkel van Christophe

Herdenkingsplechtigheid

De familie van Christophe nam tijdens de herdenkingsplechtigheid als eerste het woord. “We zijn zo hard geschrokken”, zei de nonkel van Christophe. “We hebben veel gehuild en gepraat. Je zoontje hebben we het nog niet kunnen vertellen, maar wanneer hij lacht denken we steeds aan jou. Zijn papa leeft voor de eeuwigheid verder in hem en hij zal hem altijd horen hier beneden. Later zullen we hem vertellen wat een geweldig persoon zijn trotse papa was.”

“Ik was altijd zo trots”, zei de meter van Christophe. “Je groeide op en gaf altijd heel veel liefde aan iedereen om je heen. Tien jaar geleden is je broer overleden en daar heb je het altijd heel moeilijk mee gehad. Toen je zoontje Lyam werd geboren kreeg je weer levensvreugde. Hij was je oogappel, je alles. Je leerde je partner Bente kennen en je was opnieuw een stapje verder in het vinden van je plaats in de wereld en het vinden van geluk. Je wou een gezin starten met haar, maar hier kwam abrupt een einde aan. We vinden troost bij het feit dat je nu herenigd bent met je broer waar je ook zoveel van hield.”

“Je had de gave het leven gemakkelijk op te nemen”, zei Piet. “Je was iemand vol energie en enthousiasme. Een echte ‘sjarel’, maar een hele lieve ‘sjarel’. Zelfs onze hond was gek op je, hij kon niet wachten tot je weer eens op bezoek kwam. Je was een echt ‘zotteke’ met een hart van goud. Wat vorige week is gebeurd, had nooit mogen gebeuren. We zullen je nooit vergeten.”

Toen je zoontje Lyam werd geboren kreeg je weer levensvreugde. Hij was je oogappel, je alles. Je leerde je partner Bente kennen en je was opnieuw een stapje verder in het vinden van je plaats in de wereld en het vinden van geluk. De meter van Christophe

Vrienden

Christophe (26) was geliefd bij iedereen die hem kende en zijn vrienden waren talrijk aanwezig op de emotionele herdenkingsplechtigheid. Maxim nam als laatste het woord om hem te bedanken voor de vriend waar hij altijd zoveel steun bij vond. “Wat er is gebeurd, is niet te vatten”, zei hij. “Je was een beste vriend van iedereen en we hebben 26 jaar van je mogen houden. We lijden allemaal onder het verlies. Je mama maakt dit zelfs voor de tweede keer mee. We gaan haar zoveel mogelijk steun en een troostende schouder bieden. Christophe had een puur hart en kon van elke situatie iets positief maken. Hij was een onnozel manneke dat dankbaar was voor de kleine dingen. Lyam (2) was zijn wereld, zijn trotse drijfkracht. Hij stoefte graag over hem en zijn zoontje zal later alle reden hebben om over Christophe te stoefen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.