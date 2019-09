Afrit E314 Holsbeek voor een nacht afgesloten ADPW

24 september 2019

10u21 1

Op de E314 tussen Leuven en Aarschot zijn de onderhoudswerken begonnen. Tot en met vrijdag 27 september vernieuwt de aannemer dan het linker- of rechterrijvak. Er wordt enkel ‘s avonds en ‘s nachts gewerkt. Hij zal telkens starten met werken om 20 uur en zal de weg vrijmaken voor de start van de ochtendspits. De werken ter hoogte van de afrit van Holsbeek zullen plaatsvinden op de nacht van donderdag op vrijdag. De afrit is dan afgesloten voor alle verkeer en wordt omgeleid via de volgende afrit Wilsele. Zaterdagochtend wordt de rijweg dan terug opengesteld.