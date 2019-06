Affiche Jazzwood voorgesteld: trompettist Bert Joris als smaakmaker ADPW

05 juni 2019

Het Chartreuzenbos in Holsbeek, nabij Leuven, vormt op zaterdag 24 augustus het feeërieke decor voor de negende editie van Jazzwood. Het festival staat garant voor een muzikale topavond in een betoverend mooie omgeving. De muzikale magie wordt dit jaar verzorgd door het Bert Joris Quartet, Kristen Cornwell Trio en Stefan Bracaval QU4RTET.

Het recept van Jazzwood is beproefd: drie hoogstaande optredens in het unieke decor van het Chartreuzenbos. “Voor het muzikale programma kan het festival al jaar en dag rekenen op de deskundige smaak van Jan Muës. Een andere gevestigde waarde, radiocoryfee Marc Van den Hoof, praat de optredens aan elkaar”, weet projectcoördinator Guido Peers.

Blikvanger op de affiche is Bert Joris. “Joris behoort tot de meest veelzijdige en getalenteerde jazzmusici in Europa. Als trompettist is zijn geluid even herkenbaar als onvoorspelbaar. Het Bert Joris Quartet bestaat intussen al 15 jaar en wordt gewaardeerd voor zijn muzikaal meesterschap, positieve energie en speelplezier. Joris’ laatste album ‘Only for the Honest’ is een zeer oprechte plaat met verschillende heerlijke thema’s”, aldus Peers.

Voor het derde jaar op een rij start Jazzwood met een poëtische proloog. Agentschap Natuur en Bos, en Taalent organiseren in de namiddag van zaterdag 24 augustus een poëziewandeling rond het terrein van Jazzwood. De wandeling wordt geleid door de ervaren gids Gert Verbruggen (ANB) en op verschillende stops draagt het Holsbeeks schrijverscollectief ‘Taalent’ gedichten voor. Dit jaar staat de boswachter in de kijker.