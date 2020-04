Acht maanden cel voor oplichtster KAR

21 april 2020

10u41 2 Holsbeek Een vrouw heeft acht maanden cel gekregen voor twee oplichtingsdossiers die zich afspeelden in Holsbeek.

Lesley D. stelde haar bankrekening ter beschikking aan derden en liet er geld op storten in de veronderstelling dat er daarna een lening zou volgen. De slachtoffers zagen hun geld nooit meer terug. Via Moneygram en Western Union werden de gelden doorgestort naar buitenlandse rekeningen. Toen de vrouw voor de eerste feiten werd verhoord, deed ze achter gewoon verder. “De feiten zijn zeer laakbaar. Onschuldige derden worden hierdoor ernstig benadeeld”, oordeelde de rechtbank. Omdat D. nog een blanco strafregister heeft en in financiële moeilijkheden verkeert, kon de rechtbank akkoord gaan met een straf met uitstel. D. kreeg een gevangenisstraf van acht maanden en een geldboete van 800 euro, volledig met uitstel.