Acht maanden cel met uitstel voor stelende poetsvrouw Stefan Van de Weyer

22 mei 2019

14u17 2 Holsbeek Een 44-jarige poetshulp uit Holsbeek heeft een straf van acht maanden en 800 euro boete, beiden met uitstel over drie jaar, gekregen. Dit nadat ze bij vier gezinnen bij wie ze poetste elektronica en juwelen buit maakte.

De vrouw die via Familiehulp aangesteld was als poetshulp in november 2017 maakte in Leuven voornamelijk gouden juwelen buit. Ook bij een gezin in Lubbeek sloeg ze op 14 mei 2018 toe. In Bierbeek verdwenen er enkele weken later op 31 mei tijdens het poetsen ook verschillende juwelen. Bij een gezin in Tienen verdwenen er in de lente van 2018 buiten kinderkledij ook vier gsm’s.

Na een huiszoeking in de woning van de vrouw, bekende ze deels de feiten. De rechter veroordeelde haar met uitstel omdat ze in het bezit was van een blanco strafblad. Ze kreeg de straf ook op voorwaarde dat ze geen strafbare feiten meer pleegt en een cursus dader in-zicht zou volgen. Aan twee slachtoffers moet ze in totaal zo’n 7.500 euro schadevergoeding betalen.