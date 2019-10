75 jaar na vliegtuigcrash: Holsbeek herdenkt Amerikaanse bommenwerper

die neerstortte op de Speelberg EDLL

13 oktober 2019

Holsbeek stond vandaag in teken van de vliegtuigcrash in 1944. Zo'n 75 jaar geleden stortte een Amerikaanse bommenwerper neer in deelgemeente Kortrijk-Dutsel. De vliegtuigcrash werd herdacht met figuranten, authentieke onderdelen van het wrak en getuigen van de crash.

Op dinsdag 17 oktober 1944, tijdens de Tweede Wereldoorlog, worden de inwoners van Holsbeek opgeschrikt door een vliegtuig dat op lage hoogte over het dorp scheert. Het gaat over een Amerikaanse B-17 bommenwerper met technische problemen. Het vliegtuig stort uiteindelijk neer op het bietenveld in Kortrijk-Dutsel. De negen bemanningsleden overleven de crash. Opvallend: het neergestorte wrak blijft maanden liggen en wordt een soort van attractie voor kinderen en inwoners. Ze maken er maar al te graag foto’s. Daarom wordt de plaats later ‘Speelberg’ genoemd.

De initiatiefnemer van de herdenking is archeoloog Bart Robberechts. “Op de jaarlijkse nieuwjaarssamenkomst haalt mijn grootvader altijd oude foto’s boven. Dit jaar toonde hij foto’s waar hij met zijn scoutsgroep bij de bommenwerper staat. Ik vond dat zo interessant dat ik er alles over wou weten”, aldus Bart. De archeoloog zorgde voor een reconstructie van wat er zich die dag afspeelde. “Het verhaal werd altijd maar rijker en rijker”, aldus Bart. “De laatste getuigen zijn nu bijna 90 jaar en hun getuigenissen hebben we allemaal verzameld. Ook het verhaal van de crew heb ik geschetst”, zegt Bart. “Met dit evenement wil ik de jonge generatie uitnodigen om te ontdekken wat er toen is gebeurd, want binnenkort is er niemand meer die hen dat kan na vertellen”, aldus de archeoloog uit Holsbeek.

Met tal van figuranten die zich voordeden als bemanningsleden van het vliegtuig, herinneringsfoto’s, onderdelen van het vliegtuig en getuigen van de crash werd die befaamde vliegtuigcrash herdacht tijdens ‘Mayday’. Het evenement werd georganiseerd door Bart Robberechts in samenwerking met Huize Chartreuze, ARCHEOproof en U.S. Army Air Forces Historical Society.