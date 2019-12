330.000 investering voor Holsbeekse scholen ADPW

20 december 2019

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert in De Zilverlinde, De Gobbel en Het Anker in Holsbeek. Het geld wordt gebruikt voor de vervanging van mazoutketels in Holsbeek en Kortrijk-Dutsel en de nieuwbouw in Nieuwrode. “Deze investering is heel welkom”, zegt Sabine Wyns van N-VA Holsbeek. “Vlak voor Kerst is dit heel goed nieuws voor alle leerlingen en leerkrachten van deze scholen. Wie wil investeren in onderwijskwaliteit, moet ook investeren in de kwaliteit van de gebouwen van ons onderwijs. Dat is precies wat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) doet”, klinkt het.

Weyts investeert via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 15.900 euro in De Zilverlinde in Holsbeek en 13.250 euro in De Gobbel in Kortrijk-Dutsel . Dankzij die financiële steun van de Vlaamse Overheid kunnen de scholen de mazoutketels vervangen door hoogrendement gasketels. Ook 300.000 euro wordt voorzien voor de nieuwbouw van Het Anker in Nieuwrode.

“Hier is echt nood aan”, zegt fractieleider Jo Vanmechelen van N-VA Holsbeek. “De school doet fantastisch werk, maar kan deze stevige financiële impuls zeer goed gebruiken. Goed nieuws voor de hele gemeente.”

In totaal voorziet minister Weyts deze regeerperiode maar liefst een half miljard euro voor schoolgebouwen. “N-VA Holsbeek is heel blij dat de minister ook denkt aan onze scholen”, besluit Sabine Wyns.