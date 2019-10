28.000 euro aan edele metalen gerecupereerd bij crematies: opbrengt gaat naar goede doelen Kim Aerts

24 oktober 2019

15u50 0 Holsbeek De recuperatie van edele metalen uit verbrande lichamen heeft het crematorium Hofheide uit Holsbeek vorig jaar 28.000 euro opgeleverd. Het geld werd geschonken aan goede doelen in de 28 steden en gemeenten die via een intergemeentelijke samenwerking aan dit crematorium participeren. De verenigingen kregen woensdagavond elk 1.000 euro overhandigd.

De metalen worden na de crematie gerecupereerd en met het oog op recyclage overgemaakt aan de Nederlandse firma Orthometals. Dit leverde in 2018 onder meer 407 gram goud op, 193 gram palladium en 1,4 kilo andere edele metalen. De verkoop van het goud (14.000 euro) en van het palladium (7.400 euro) brachten het meeste geld op. “Het is onbegonnen werk om hetgeen gerecupereerd werd terug te geven aan de nabestaanden. We zijn anderzijds ook van oordeel dat de inkomsten uit de verkoop niet aan ons toebehoren. We schenken de opbrengst daarom aan goede doelen in de participerende gemeenten”, aldus Jacques Roggen, directeur van het crematorium. In dit crematorium, dat in 2013 op de grens van Holsbeek en Aarschot de deuren opende, worden jaarlijks 4.600 crematies uitgevoerd. Dit komt overeen met 70 en 80 procent van de overlijdens in het arrondissement Leuven.

Goede doel

“Elke gemeente mag jaarlijks een goed doel voorstellen, dat dan aanspraak mag maken op een cheque”, luidt het. Dit jaar namen 28 verenigingen elk 1.000 euro in ontvangst. Bij de gelukkigen waren ’t Hof in Aarschot, Mamadepot Hageland in Begijnendijk, CADO in Bekkevoort, Huis Floortje in Bertem, Bu Bao Ten Desselaer in Bierbeek, Zorghuis de Dijlevallei in Boortmeerbeek, vzw Debra uit Boutersem, Speelpleinwerking Dassenaarde in Diest, vzw De Mispelhoef uit Glabbeek, Stapke in de wereld uit Herent, Snoezel inclusief ruimte in Hoegaarden, Samana uit Holsbeek, Voedselhulp Druivenstreek uit Huldenberg, Welzijnsschakel Komaraf uit Keerbergen, De Winning uit Kortenaken, Missing You uit Kortenberg, Centrum Therapeutisch Paardrijden uit Landen, De Spiegel uit Leuven, vzw Sporen uit Linter, Cécile Goens uit Lubbeek, Verhalenweverij uit Oud-Heverlee, Rouwkoffer voor Kinderen uit Rotselaar, Buurthuis Onderons uit Scherpenheuvel-Zichem, vzw Hoofd-stuk uit Tielt-Winge, vzw Speransa uit Tienen, Siddartha uit Tremelo en Zorgboerderij Polly’s Ranch in Zoutleeuw en de vzw Met Lege Handen uit Haacht. Met Lege Handen is een zelfhulpgroep van en voor ouders van een overleden baby ontstaan vanuit de behoefte om te praten met ouders die ook een baby verloren voor, tijdens of na de geboorte.