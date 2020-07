21.600 euro Vlaamse subsidies voor chirolokalen Holsbeek-Plein JSL

08 juli 2020

10u18 0 Holsbeek Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir investeert bijna 1 miljoen euro in 62 erkende jeugdverblijven in Vlaanderen. Daarvan gaat er 21.600 naar de chiro in Holsbeek.

Vakantie is een basisrecht van iedereen, maar jeugdbewegingen of andere grote groepen stoten bij het plannen van hun vakantie nog al te vaak op drempels. Nochtans moeten ook zij op een veilige manier van een deugddoende vakantie kunnen genieten. Net daarom is het bijzonder belangrijk om te blijven investeren in onze jeugdverblijven. Vlaams minister van toerisme Zuhal Demir (N-VA) investeert nu via Toerisme Vlaanderen 948 911 euro in aanpassingswerken aan 62 erkende jeugdverblijven. Concreet gaat het om noodzakelijke moderniserings- en brandveiligheidswerken, maar daarnaast kregen ook kindvriendelijke investeringen een financiële stimulans.

“Zo krijgt de chiro van Holsbeek-Plein 21.600 euro voor de nodige brandveiligheidswerken,” zegt Sabine Wyns, lokaal voorzitster en gemeenteraadslid voor N-VA, “ veilige lokalen voor de chiro en onze kinderen, een waardevolle investering waar we hier in Holsbeek ontzettend tevreden mee zijn.”