'Holsbeek helpt' brengt hulpbehoevenden en vrijwilligers samen

19 maart 2020

14u34 0 Holsbeek De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben een grote impact op veel mensen. Vooral de kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid, kunnen vaak hulp gebruiken en heel veel mensen willen bijdragen als vrijwilliger. Om iedereen zo goed mogelijk te helpen, heeft de gemeente het centraal platform Holsbeek Helpt opgestart. Zo kan de gemeente de vraag en het aanbod op elkaar afstemmen om op deze manier voor zoveel mogelijk mensen iets te betekenen.

Om iedereen zo goed mogelijk te helpen in deze tijden van het coronavirus en bijhorende maatregelen, heeft de gemeente het centraal platform “Holsbeek Helpt” opgestart. Boodschappen doen voor een oudere buur, de hond uitlaten, naar de apotheek gaan, brieven schrijven, telefoneren met een oudere persoon die thuis moet blijven of in een rusthuis zit zonder bezoekers… Of heb je zelf nood aan iemand die naar de winkel of de post gaat voor jou, een maaltijd, of een fijne babbel? De gemeente Holsbeek heeft de krachten gebundeld met het OCMW, in samenwerking met Give A Day.

Bijdragen

Hier worden alle vragen gebundeld en zie je eenvoudig hoe je kan bijdragen als vrijwilliger. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen er hun vraag discreet stellen. Dat kan ook telefonisch op het nummer 016 31 42 70 of via holsbeek.helpt@holsbeek.be. Medewerkers van de gemeente brengen vrijwilligers die zich willen inzetten in verbinding met de noden die er zijn.

Vrijwilligers krijgen ook instructies om de hulp veilig te laten verlopen. Bij het Vlaams Steunpunt voor vrijwilligers kan iedereen nu een gratis verzekering afsluiten.

