“Hola, alles is hier weg”: Inbrekers halen camionette van koffie ROM leeg Joris Smets

03 augustus 2020

18u08 0 Holsbeek In de nacht van zondag op maandag hebben inbrekers een ruit ingeslagen van een camionette van koffiebranderij ROM. De onbekenden gingen aan de haal met zo goed als de volledige inhoud van de laadruimte. “Ik deed de schuifdeur open en ja lap, alles was weg”, zegt Patrick Boon. “Alleen de plastieken bekertjes hebben ze laten liggen.”

Patrick Boon (53) is al 22 jaar in dienst bij de koffiebranderij die in zijn geboortejaar gesticht is. “En niet te vergeten, een toepasselijke achternaam he!”, zegt Patrick. Deze ochtend was de steeds goed geluimde Patrick toch iets minder goed gezind: inbrekers haalden zo goed als de volledige laadruimte van zijn camionette van koffiebranderij Rom leeg waar hij al jaar en dag op pad mee is. “Ik wou deze ochtend vertrekken en toen zag ik dat de schuifdeur een beetje openstond. Ik deed ze open en ja ‘Lap, alles is weg’. Toen zag ik dat de ruit was ingeslagen, zo zijn ze dus mijn camionette binnen geraakt. Ze hebben veel buit gemaakt: frisdrank, koffie, chocomelk, suiker, gewone melk en zelfs gepersonaliseerde bekers van koffiebranderij ROM. Alleen de plastieken bekertjes hebben ze laten liggen. Voor hoeveel geld ze buit hebben gemaakt, daar heb ik geen idee van. Wel wat.”

Inbrekers

De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. “We hebben geen bewijzen, maar er zou in Holsbeek een witte camionette rondrijden met ladders in, en op hun laadbak”, zegt Patrick. “Het zijn Franssprekende personen die aan de deur komen vragen of ze bij de mensen iets mogen komen verven. Stelen dus naar mijn inziens. De politie heeft ze al eens opgepakt wegens het niet in het bezit zijn van een leurkaart, maar ze zijn weer op vrije voeten omdat er geen bewijzen zijn dat ze iets gestolen zouden hebben. Er is dezelfde nacht trouwens ook ingebroken in een andere camionette in de straat. Hopelijk kunnen de daders nu gevat worden.”