Zomerterras “Les Jeunes” is een

succesformule bij Hoeseltse jeugd LXB

04 juli 2019

Het zomerterras Les Jeunes achter Jeugdhuis X in Hoeselt, dat elke woensdagavond onder de vakantiemaanden juli en augustus uitgebaat wordt door vrijwilligers van het jeugdhuis, zat goed vol. Goed 100 jongeren daagden op om te chillen, een babbel te slaan met vrienden en een verfrissende cocktail of een pint bier te drinken. En op de achtergrond draaide een lokale dj platen. Onder de aanwezigen Werner Raskin, de burgemeester van Hoeselt. “Hier heerst een gemoedelijke en gezellige sfeer”, getuigt hij. “Het is een plek waar jongeren even kunnen op adem komen en ontspannen na de examens of een drukke werkdag. De muziek staat niet hard, en de mensen in de buurt hebben geen overlast van de jongeren.” De prijzen voor de dranken worden betaalbaar gehouden. Een pint kost 1,80 euro en een cocktail 5 euro tegenover 7 tot 8 euro elders. De setting van het zomerterras draagt bij tot het succes. Zo werd een kunstgrasveldje aangelegd. En jongeren kunnen op de trappen van de tribune zitten, liggen of hangen.