Zalig vertoeven in kerk met

gemeentelijke bibliotheek LXB

24 juni 2019

Al bijna een jaar huist in de kerk van de Onze-Lieve-Vrouwparochie in Hoeselt de gemeentelijke bibliotheek. Als we via de dubbele glazen deur de bib binnenstappen, overvalt ons een koele bries. “Dat komt door de bakstenen muren in de kerk”; legde de bibliothecaris Marleen Smets uit. Als we door een tweede deur aan de balie van de bib staan, heerst er een aangename temperatuur van zo’n 21 graden die enkele graden verschilt met die in het eerste gedeelte van het boekenhuis. “Toch is het zalig om er in te vertoeven”, bekende ze. Ze verklaart de 21 graden door het vele hout dat warm aanvoelt en door de hoge ramen. Het gaat hier om een gotische kerk.