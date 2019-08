Wie heeft Noël Geelen gezien? BVDH

09 augustus 2019

15u12 4

Het parket van Limburg, afdeling Tongeren, heeft een opsporingsbericht verspreid rond de 55-jarige Noël Geelen. Hij werd op donderdag 8 augustus voor het laatst gezien in zijn woning in de Bronstraat in Hoeselt. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Geelen is tussen 1.80 meter en 1.90 meter lang en is mager gebouwd. Hij heeft kortgeschoren haar en voorhoofdskaalheid. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een jeans en een donkere polo met daaronder een witte T-shirt. De man heeft dringend medische zorgen nodig. Er wordt hem gevraagd contact op te nemen met zijn familie om hen gerust te stellen.