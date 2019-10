Werk voor de carrossier: losgebroken stier ‘wandelt even’ over geparkeerde auto RTZ

08 oktober 2019

16u14 3

De lokale politie is maandagavond omstreeks 19 uur opgeroepen voor twee losgebroken stieren langs de Fazantenstraat in Sint-Huibrechts-Hern bij Hoeselt. Eén wilde stier liep zelfs over een geparkeerde auto heen, die daardoor meteen vol blutsen stond. Samen met de boer konden de avontuurlijke stieren terug in hun weide gedreven worden. De lokale politie kwam wel nog ter plaats om de schade vast te stellen.