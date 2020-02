Vrouw zonder domicilie gearresteerd voor drugsbezit Emily Nees

24 februari 2020

13u28 0 Hoeselt Tijdens de nacht van zaterdag op zondag heeft de lokale politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst een hele resem drugs ontdekt bij de controle van een voertuig. De 38-jarige bestuurder, die geen officieel adres heeft, was in het bezit van marihuana, speed en 51 xtc-pillen.

Afgelopen weekend heeft de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst een voertuig gecontroleerd dat wegreed van een controledispositief onder de brug van de E313 op de Bilzersteenweg in Hoeselt. De politie ontdekte marihuana, speed en 51 xtc-pillen. In het voertuig werden ook nog 100 verdeelzakjes, pepperspray en een plooimes aangetroffen.

Weigering speekseltest en bloedproef

De verboden wapens en de drugs werden in beslag genomen. De vrouw zelf werd gearresteerd en overgebracht naar het politiecommissariaat in Bilzen. De vrouw weigerde om een speekseltest, speekselanalyse of bloedproef te ondergaan. Haar voertuig werd getakeld op vermoeden van niet-verzekering.

In opdracht van het parket heeft de politie nog een huiszoeking uitgevoerd op de plaats waar de vrouw verblijft. Daarbij werden eveneens marihuana en een gebruikershoeveelheid speed gevonden. Verder onderzoek volgt nog.