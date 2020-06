Twee bidons speed in beslag genomen MMM

16 juni 2020

19u09 0 Hoeselt In de Kruisstraat in Hoeselt gebeurde maandag een huiszoeking gelinkt aan een drugsdossier. Er werd heel wat vloeibare drugs in beslag genomen waar onder twee bidons met vloeibare speed.

De huiszoeking was het gevolg van het aantreffen van man die onder invloed bleek van vloeibare drugs (GHB) die nacht in het centrum van Hoeselt. Hij had ook 10 ml vloeibare drugs op zak die hij net bij een dealer had gehaald.

De 44-jarige persoon die geen vaste verblijfplaats heeft, werd ter ontnuchtering opgesloten in de politiecel. De gevonden drugs werden in beslag genomen. Wegens het schenden van opgelegde probatiemaatregelen, werd een derde pv opgesteld.

Twee bidons speed

Tijdens de daaropvolgende huiszoeking werden twee bidons met een verdachte stroperige vloeistof aangetroffen. De 40-jarige inwoner werd niet gearresteerd, omdat de materie negatief testte op GHB.

Een gevonden GSM en een luchtdrukpistool werden in beslag genomen. Op het commissariaat van Bilzen testte de vloeistof wél positief voor amfetamines. Vermoedelijk ging het om de vloeibare variant van speed.

Uiteindelijk bleek de vloeistof een totaalgewicht te hebben van meer dan één kilo. De vloeistoffen werden in beslag genomen.