Snellaadpalen elektrische voertuigen op 4 Limburgse snelwegparkings Dirk Selis

12 december 2019

18u33 0 Hoeselt Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaf deze week vergunningen voor de bouw van snellaadstations voor elektrische voertuigen bij 13 Vlaamse snelwegparkings, waaronder vier Limburgse snelwegparkings die onder beheer staan van AWV. Op deze stations kunnen elektrische auto’s snelladen tot 350 kW met 100% duurzame elektriciteit.

Momenteel zijn er op vier locaties in Limburg snellaadpalen langs de autosnelwegen E314 en E313. In Heusden-Zolder (E314) langs beide richtingen en in Tessenderlo (E313) langs beide richtingen. “Nu komen er nog eens vier locaties in Limburg bij. In Diepenbeek Noord en Diepenbeek Zuid op de E313 en in Hoeselt Oost en Hoeselt West eveneens op de E313. De bouw van de snellaadstations is voorzien in de loop van 2020. Door de uitbreiding van het aantal snellaadstations voor elektrische voertuigen maken we het gebruik van een elektrische wagen gemakkelijker. We ondersteunen uiteraard elk initiatief dat verplaatsen met elektrische wagens of zero-emissierijden vergroot”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

Grotere afstanden

Bij de nieuwe laadstations zullen vier wagens tegelijkertijd kunnen opgeladen worden. “Met deze laders krijgen elektrische voertuigen in Vlaanderen meer vrijheid om elektrisch te rijden en grotere afstanden af te leggen. De snellaadstations zullen 24/7 publiek toegankelijk zijn. Door het voorzien van laadinfrastructuur stimuleren we koolstofarme voertuigen en zero-emissievoertuigen bij particulieren en bedrijven. Dit kadert dan ook in onze klimaatplannen om de emissie-uitstoot te reduceren” aldus minister Lydia Peeters.