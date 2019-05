Slapen in een tent op palen: vanaf nu kan het in Hoeselt LXB

28 mei 2019

12u00 0 Hoeselt Wie alleen of met het hele gezin in de natuur, zonder comfort en luxe wil kamperen kan dat voortaan doen in zeven bivakzones. Deze in het groen verscholen locaties liggen verspreid in zes gemeenten in Haspengouw: Borgloon, Sint-Truiden, Riemst, Heers, Kortessem en Hoeselt. Daar zijn nu immers paalcampings opgericht.

Tot tevredenheid van de gedeputeerde van Natuur en Leefmilieu Bert Lambrechts (N-VA) mocht Hoeselt vandaag de spits afbijten. Als Doornkapper (bijnaam voor de Hoeselaren) mocht hij in primeur de eerste paalcamping openen. “In m’n jeugdjaren heb ik op Hooilingen (bivakzone in Hoeselt) rondgelopen en geravot”, herinnert hij zich nog levendig. “Ik ga hier met m’n gezin, neven en nichten komen kamperen.” De paalcampings zijn mogelijk gemaakt met financiële steun van platteland+ (de provincie), Vlaanderen en de zes betrokken gemeenten, goed voor 170.000 euro.

Zonder comfort

Elke bivakzone telt drie houten platformen die op palen staan en waar plaats is voor één of meerdere tentjes. Op Hooilingen is het niet anders. “Het was een verwilderde plek”, vult de schepen van milieu en een fervent kampeerder Bert Vertessen aan. “Nu is het een open en opgeruimd hoekje, helemaal door bomen en struiken omgeven. Je hoort de vogels fluiten. En wat een rust...” Ideaal voor fietsers en wandelaars die houden van de natuur en de stilte, vindt Christel Cornelissen, projectleider bij het regionaal landschap Haspengouw & Voeren. “De mensen moeten zelf hun tent en het bijhorend gerief meebrengen. Er is geen water, stroom of gas. De bivakzones zijn enkel te voet of met de fiets te bereiken. We hebben een metalen bak voorzien waar een vuurtje kan gestookt worden. Om te vermijden dat kampeerders hun kleine en grote behoefte her en der in de natuur gaan doen, hebben we zelf een composttoilethuisje gebouwd. En we hebben een afdak rechtgezet om hout in op te slaan.”

Enkele regels

De zeven bivakzones - per zone kunnen vijf tot zes gezinnen overnachten - liggen langs de streek GR- Haspengouw (de lange afstandswandeling in Haspengouw) en het fietsroutenetwerk. “De kampeerders moeten zich aan enkele regels houden”, benadrukt Cornelissen. “Ze moeten de stilte en rust bewaren, respect tonen voor de andere kampeerders en geen afval laten rondslingeren. Honden zijn toegelaten mits ze aan de leiband zitten en de drollen moeten uiteraard worden opgeruimd.”

Reserveren is trouwens niet nodig: eerst komt, eerst maalt! Kortom, kampeerders zijn zelf verantwoordelijk voor het proper houden van de bivakzones en de platvormen waarop hun tenten staan.