Op donderdag 13 juni komen senioren uit twaalf gemeenten in Zuid-Limburg bij elkaar om aan sport te doen. Die dag gaat in cultuurcentrum Ter Kommen in Hoeselt de seniorensportdag Haspengouw door. Deelnemen aan de dag kan vanaf 50 jaar. Na een ludiek startschot kunnen senioren kiezen uit een brede waaier van sportactiviteiten. Fietstochten en wandeluitstappen zijn naast de vele andere sporten voorzien. Onder de middag worden de deelnemers getrakteerd op een optreden van Joe Hardy. Meer info op de sportdienst van de gemeente Hoeselt (089. 30.92.20).