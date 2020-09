Samen met Luc Appermont en Bart Kaëll appels plukken op Dag van de Landbouw Marco Mariotti

19 september 2020

19u26 0 Hoeselt “Luc, je moet de appels plukken zoals je mij behandelt. Zorgzaam, en liefst het steeltje laten hangen.” Als Luc Appermont en Bart Kaëll zich inzetten voor de Dag van de Landbouw doen ze dat met veel furore. Het digitaal corona-alternatief van het jaarlijkse evenement blijkt een succes.



Op de traditionele Dag van de Landbouw verwacht Vlaanderen meestal 100.000 bezoekers op tientallen landbouwbedrijven. Corona strooide roet in het eten, maar van annuleren wilde de organisatie niet weten. “Daarom kozen we voor een multimediaal en digitaal alternatief", vertelt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond en Landelijke Gilden.

Vijf BV’s werden verdeeld over vijf Vlaamse adressen waar ze met hun schoenen in de landbouwgrond konden staan. Bart en Luc verbleven in Hoeselt, bij B&B De Fruithoeve. Ze leerden er in één klap appels plukken, iets dat blijkbaar niet héél simpel is. “Je moet het nauwkeurig doen, want vooral dat steeltje moet blijven hangen", steekt Bart van wal, maar het is duidelijk Luc de finesse heeft en zelfs aan de hoogste appels raakt. “Jij neemt zomaar de grotere appels uit mijn plukmand, hou je daar eens met je eigen vruchten bezig", antwoordt Luc terug. Een hilarisch steekspel waarbij vooral het gastgezin veel plezier aan beleefd.

Jan en An weten van aanpakken en baten al jaren een B&B en vakantiewoning uit, de Fruithoeve. Je kan er overnachten in vakantiewoning Sweet Sensation, in gastenkamers Jonagold en Golden, of in familiekamers Joly Red en Belgica. “Wakker worden tussen de fruitbomen, er is niks zaligers dan dat! En dat mogen Bart en Luc nu ook ondervinden. Na de inspanning van het plukken, is er weer tijd voor rust", lacht hij.