Politiehelikopter zoekt boven Hoeselt naar verwarde man Birger Vandael

08 augustus 2019

16u30

Boven Hoeselt is er momenteel een politiehelikopter te zien. “Het betreft een man die psychische problemen heeft. Hij is thuis te voet vertrokken. We zetten alle mogelijke middelen in om hem te vinden", klinkt het bij politiezone Bilzen - Hoeselt - Riemst. “Er werd ook een speurhond ingezet, maar die is het spoor van de man bijster geraakt. De helikopter zoekt nu tussen de velden naar de man."

Burgemeester Werner Raskin (VLD+) had al contact met de politie. Er is echter geen gevaar voor de inwoners. “De man heeft geen bedreigingen geuit naar andere mensen toe", bevestigt men bij de politie.