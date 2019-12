Poetshulpen komen op straat in Hoeselt Lien Vande Kerkhof

12 december 2019

10u18 1 Hoeselt Hoeselt was donderdagochtend het middelpunt van nationaal protest. ABVV en ACLVB-militanten vanuit het hele land kwamen samen aan het strijkatelier aan het TRIXXO-strijkatelier in Hoeselt. De betogers kloppen op tafel om 140.000 werknemers te geven waar ze recht op hebben.

Twee weken geleden kwamen duizenden poetshulpen op straat in Brussel voor meer loon. Momenteel verdienen ze maximum 11,73 euro bruto per uur. “Een week na het protest blijkt dat we geen gehoord krijgen bij de grote commerciële werkgevers”, zegt Miek Versavel van ACLVB. “Integendeel, aan werkgeverszijde blijft het muisstil. Dit toont aan dat er weinig respect is voor de huishoudhulpen en des te meer aandacht voor winsten en dividenden.”

Verdere acties

Omdat de onderhandelingen volgens de vakbonden vastzitten, werd er donderdag na Brussel en Brugge ook actie gevoerd in Hoeselt aan het strijkatelier TRIXXO. Van daaruit vertrok de menigte naar de hoofdzetel in de Groenstraat, hopend op een gesprek met de Jeurissen, CEO van het bedrijf. “Helaas zijn we er niet in geslaagd om met hem samen te zitten”, vervolgt Versavel. “Morgen (vrijdag, red.) staat er wel een overleg tussen vakbonden en werknemers op het programma. Daaruit zal vooral moeten blijken welke verdere acties nodig zijn van onze kant. Dit was zeker niet de laatste keer dat we op straat kwamen.”