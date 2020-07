Pakjeskoerier test positief op drugs Marco Mariotti

23 juli 2020

14u10 0 Hoeselt De politie in de regio Hoeselt heeft woensdag een koerier betrapt onder invloed van drugs achter het stuur tijdens zijn pakjesronde aan de Industrielaan. Hij gaf toe cocaïne te hebben gebruikt.

De bestelwagen werd om 18 uur uit het verkeer gehaald. Toen één van de controlerende agenten enkele uren voordien onderweg was naar het commissariaat om zijn werkdag te starten, had hij de bestuurder in kwestie een verkeersinbreuk zien maken. De man overschreed een doorlopende witte lijn op de Tongersestraat in Bilzen. Toen hij hem iets later opnieuw opmerkte, wilde hij hem daarop aanspreken.

Cocaïne

De bestuurder uit Hoeselt had geen alcohol gedronken en ook alle boorddocumenten bleken in orde te zijn. Er werd hem ook een speekseltest opgelegd. De test was positief voor cocaïne en de 48-jarige bestuurder gaf toe in het voorbije weekend voor de eerste keer cocaïne geprobeerd te hebben. Er werd nog een speekselanalyse ter plaatse uitgevoerd en de koerier mocht zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren.

Voor de verkeersinbreuk op de Tongersestraat eerder die dag werd een afzonderlijk proces-verbaal opgesteld. De bestuurder mag zich later gaan verantwoorden bij de politierechter.