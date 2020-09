Ovidias verkoopt Think Pink-pralines ENL

03 september 2020

09u16 0 Hoeselt De Hoeseltse chocolatier Ovidias, gelegen aan de Industrielaan, pakt uit met hun zogenaamde Think Pink-blik, gevuld met pralines. Een deel van de opbrengst gaat naar de organisatie.

“In onze wereld van chocolade is gezondheid een belangrijk speerpunt bij Ovidias. We doen er alles aan om een gezonde werkomgeving te creëren voor onze medewerkers en willen ook graag buiten het bedrijf ons steentje bijdragen. Daarom zijn we sinds 1 september trotse partner van Think Pink Europe”, staat er te lezen op de Facebookpagina van de Hoeseltse chocolatier.

Zo verkoopt Ovidias voortaan een Think Pink-blik. Het product is gevuld met verschillende Belgische pralines en heeft een prijskaartje van 3,49 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de vzw, die borstkankerpatiënten steunt.

Meer informatie vind je op de website van Ovidias.