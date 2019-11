Ovidias plaatst pralineautomaat voor fabriek: “Handig bij onverwacht bezoek of wanneer je een cadeautje vergeten bent” Lien Vande Kerkhof

18u05 0 Hoeselt Verse pralines uit de automaat? Het kan voortaan bij Ovidias, de pralinefabriek in Hoeselt. Voor de mensen met een onweerstaanbare drang naar chocolade: de automaat is 24 op 24 uur en 7 dagen op 7 beschikbaar.

“Het idee speelde al langer”, vertelt zaakvoerster Miet Vangertruyden. “Midden jaren 80 hadden we aan onze productiehal een winkeltje waarin we onze pralines verkochten. De laatste jaren kwamen steeds vaker mensen aanbellen met de vraag of ze een doosje verse pralines bij ons konden aankopen.”

Onverwacht bezoek of alternatief voor een cadeautje

De automaat werkt elk uur van dag, 7 dagen op 7. “Ideaal voor als je onverwacht bezoek krijgt, je iemand moet bezoeken in het ziekenhuis of je naar een feestje moet en je een cadeautje bent vergeten te kopen”, vindt Miet. “Er is een ruime keuze uit pralines in traditionele verpakkingen, pralines in luxe geschenkverpakkingen of pralines in een origineel blikje. Bovendien passen we het assortiment wekelijks aan, zodat klanten elke keer iets nieuws kunnen proberen.”

De automaat staat aan de voorzijde van het bedrijfsgebouw aan de Industrielaan 26 in Hoeselt. Iedereen uit Hoeselt en omstreken kan er terecht voor een lekker chocoladegeschenk.