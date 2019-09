Onbekende boort gaatjes in Hoeseltse eiken en spuit er vergif in Lien Vande Kerkhof

10 september 2019

15u06 0 Hoeselt Opmerkelijke criminaliteit in Hoeselt: een onbekende probeerde zeven eikenbomen langs de Hombroekstraat te vergiftigen. “Hij heeft verschillende gaatjes geboord en daarin vergif gespoten”, vertelt voorzitter van de lokale milieuraad François Jacobs. “Het ruikt naar verdelgingsmiddel en je ziet duidelijk dat in de vers geboorde gaatjes een vloeistof gespoten is.”

Het is niet de eerste keer dat Hoeseltse bomen geteisterd worden door een gaatjesboorder. “Het is al de derde of vierde keer dat we dit meemaken. Bepaalde bomen werden maandenlang toegetakeld met gif en anderen werden met een mes en een kettingzaag onder handen genomen. We proberen de bomen momenteel te redden door grotere gaatjes te boren en de wonden te spoelen. Maar helaas stellen we vast dat bepaalde bomen al erg zwaar zijn toegetakeld: bepaalde takken sterven al af.”

Sjùnste boom van Hoeselt

Extra luguber is het feit dat de Hoeseltse boompracht afgelopen weekend nog maar net uitgebreid gevierd werd. Afgelopen zondag, op Open Monumentendag, werd de zomereik in de Vrijhernstraat bekroond tot ‘sjùnste boom van Hoeselt’. “Het is verschrikkelijk jammer”, stelt Jacobs onthutst. “Hoeselt kreeg nog maar net 300 mensen over de vloer die onze bomen hebben gekoesterd. Wie doet er nu zoiets?”

Het is nog niet duidelijk waarom de bomen worden geteisterd. “De dader heeft niet enkel in deze mooie eikenbomen, maar ook in ons hart geboord", aldus Jacobs. Volgens hem is het nu aan de Hoeseltse gemeenteraad om hun verantwoordelijkheid te nemen. “Hopelijk worden de daders zo snel mogelijk opgespoord en gestraft.”

