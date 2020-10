Oktoberkermis gaat door, maar zonder avondmarkt Emily Nees

02 oktober 2020

11u07 0 Hoeselt De traditionele oktoberkermis in Hoeselt gaat dit jaar door op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Al zal er vrijdagavond geen markt zijn om het gebeuren af te trappen, en blijft de kermis uit op de maandag. Daarbovenop wordt het aantal bezoekers beperkt tot maximaal 400 mensen tegelijkertijd.

De kermis in het centrum van Hoeselt kan deze maand gewoon doorgaan, maar door de coronacrisis ziet deze editie er toch een beetje anders uit. Zo is er vrijdag geen traditionele avondmarkt, en duurt de kermis één dag minder lang dan gewoonlijk. Daarbovenop gelden de nodige coronamaatregelen. Denk daarbij aan het ontsmetten van de handen en aan het houden van afstand. Om het laatstgenoemde te garanderen mogen er ook maar 400 personen tegelijkertijd binnen, zoals de Nationale Veiligheidsraad het voorschrijft. Aan de in- en uitgang zal men toezien op die bezoekersaantallen.

Meer informatie vind je op de website van de gemeente Hoeselt.