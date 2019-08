Noël Geelen is terecht BVDH

09 augustus 2019

Het parket van Limburg en de politie van Bilzen - Hoeselt - Riemst bevestigen dat de vermiste Noël Geelen inmiddels terecht is. Er was even ongerustheid omtrent de 55-jarige man nadat hij op donderdag 8 augustus voor het laatst werd gezien in zijn woning in Hoeselt.