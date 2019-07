Nieuwe autopomp, en

brandpreventie thuis LXB

10 juli 2019

12u00 0 Hoeselt Brandweerzone Oost-Limburg, die waakt over de veiligheid van zo’n 320.000 inwoners uit 14 gemeenten, ziet z’n wagenpark uitgebreid met een nieuwe autopomp. Het voertuig dat btw niet inbegrepen zo’n 273.000 euro kost, wordt in de kazerne van de brandweer van Hoeselt gestald. “Met de pomp zijn we nog nog beter uitgerust voor de meest uiteenlopende interventies”, legt Werner Raskin, de burgemeester van Hoeselt, uit. De autopomp met een watertank van 2.500 liter, 300 liter schuim en allerlei modern blusmateriaal met meettoestellen is verder uitgerust met gereedschappen waarmee een bevrijding bij een auto-ongeval kan gedaan worden. Ook heeft de autopomp gerief aan boord om stormschade te herstellen of interventies te doen met gevaarlijke stoffen. De autopomp is het eerste voertuig dat bij een brand of een ander incident uitrijdt.

Brandpreventie aan huis

De brandweerzone Oost-Limburg gaat ook meer dan voorheen brandpreventie-advies bij mensen thuis geven. “Vrijwilligers en beroeps bij de brandweer grijpen als ze bij mensen thuis een wespennest gaan verdelgen de kans om de laatsten advies te geven om branden te voorkomen”, licht Wim Dries, burgemeester van Genk en voorzitter van de brandweerzone Oost-Limburg, toe. “Ze gaan mensen wijzen op de noodzaak van rookmelders. Tegen begin januari volgend jaar moet elk huishouden een rookmelder plaatsen. Het is verplicht in elke woning. Veel mensen hebben nog geen rookmelder in huis. Of die ligt gewoon nog in de kast.” In elke doe-hetzelfzaak kan je al vanaf 10 euro een rookmelder kopen. Bij huisbezoeken door brandweermensen laten de laatsten een folder over rookmelders achter.