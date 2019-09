Mysterie van vergiftigde eiken is opgehelderd: gaatjes in stammen zijn werk van landbouwer Lien Vande Kerkhof

11 september 2019

17u27 0 Hoeselt Het mysterie rond de zeven vergiftigde eikenbomen in Hoeselt lijkt opgehelderd. Volgens schepen van Landbouw en Milieu Bert Vertessen is de schuldige de lokale landbouwer van wie de percelen grenzen aan de eiken. Een anonieme getuige die de boer op heterdaad betrapte, gaf vandaag aan een verklaring af te willen leggen bij de politie. “We hopen uiteraard dat de dader gepast gestraft wordt en dat we hiermee een voorbeeld kunnen stellen”, zegt de schepen.

Dat de ‘gaatjesboorder’ is ontmaskerd, is belangrijk voor de Hoeseltse gemoederen. “Zo moeten mensen alvast niet langer vrezen dat er een of andere gek erop uit is hun bomen te vernietigen.” Dat de bomen vergiftigd werden met het oog op economisch gewin lijkt het meest denkbare scenario. Door toedoen van onder andere schaduw zouden bepaalde delen van zijn perceel minder opbrengen. Al kwam er volgens Vertessen nooit een vraag of klacht binnen van de boer in kwestie. “Wij zijn als gemeente een transparant aanspreekpunt en kunnen op bepaalde plaatsten altijd overwegen de kruin lichter te maken door takken te verwijderen, indien er echt problemen zijn. Zo gingen wij als gemeente al eerder in dialoog op een andere locatie met een hele reeks volwassen populieren van vijf à achttien meter hoog. Die bomenrij produceerde effectief heel wat schaduw waarna we ze ‘kaprijp’ verklaarden en enkele jonge eiken aanplantten als alternatief. Wij staan te allen tijde open voor dialoog.”

Niet de eerste keer

Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat de boer in kwestie bomen te lijf (lees: stam) ging met een boormachine. “We hebben de wijkagent in het verleden langs gestuurd die hem confronteerde met de feiten. Maar zolang je iemand niet op heterdaad kunt betrappen is het moeilijk om een dergelijke beschuldiging te bewijzen.” Momenteel komt het erop aan de zeven eiken zo goed als mogelijk te redden. “De vorige keer deden we dat door de gaatjes groter te boren en ze onder hogedruk te spoelen. Hopelijk kunnen we de bomen ook deze keer nog redden.”