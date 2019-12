Man krijgt jaar cel met uitstel nadat hij slachtoffer (16) via chat lokt en haar verplicht in te gaan op seksuele avances VCT

23 december 2019

17u29 0 Hoeselt T. (22) uit Hoeselt benaderde het meisje uit Tongeren twee jaar geleden via Facebook. Hij stuurde haar seksueel getinte berichten en zette het slachtoffer daarna onder druk om seks te hebben met hem. ‘Als je het niet doet, haal ik je aan school op, sleur ik je in de auto en verkracht ik je’, dreigde de twintiger. Hij werd veroordeeld tot een jaar cel met uitstel.

De twee wisselden in 2017 berichten uit via Facebook. Maar die werden steeds dreigender. “Hij stelde haar voor de keuze. Ze moest seks met hem hebben, anders zou hij hun gesprekken openbaar maken”, beschreef de aanklager. “Hij wilde ook naaktfoto’s van haar en eiste filmpjes. Beklaagde dreigde er ook mee haar van school te halen en haar te verkrachten.” Het meisje meldde de bedreigingen aan haar leerlingenbegeleidster op school en stapte naar de politiediensten. In maart 2018 werd de twintiger door de politie verhoord. Hij bekende de feiten. Uit de uitlezing van zijn gsm bleek dat hij nog twee andere meisjes op gelijkaardige wijze had benaderd. “Het is een soort fantasie van hem.”

Spijt

“Ik heb spijt van wat ik gezegd en gedaan heb”, gaf T. in de strafrechtbank in Tongeren toe. De celstraf van een jaar werd met uitstel onder voorwaarden opgelegd. T. moet zich laten begeleiden en een gespecialiseerde behandeling volgen voor zijn seksuele problematiek. Daarnaast moet de twintiger een boete van 800 euro betalen en een schade van het 1.056 euro vergoeden aan het slachtoffer.