Man (81) kan relatiebreuk niet verkroppen, bedreigt ex met de dood en stuurt haar pakket bebloede handdoeken: 10 maanden cel VCT

20 januari 2020

15u41 0 Hoeselt Een 81-jarige man uit Hamme is veroordeeld tot 10 maanden cel met uitstel omdat hij zijn ex-partner en haar familie tussen maart en oktober 2018 meermaals met de dood bedreigde. De vrouw (80) trok bij haar kleindochter in Hoeselt in maar de tachtiger kon die relatiebreuk niet verkroppen. “Hij dreigde met een mes haar keel over te snijden, stuurde foto’s van haar kleinkind en achterkleinkind met kruisjes op hun hoofden en bezorgde hen een pakket bebloede handdoeken.”

De raadsman van het slachtoffer en haar familie beschreef de belaging en de bedreiging van de tachtiger, die de relatiebreuk met G. (80) niet kon plaatsen, als echte terreur. Niet alleen de ex-partner van M. maar ook de kleindochter van de vrouw en haar gezin uit Hoeselt werden door de man bedreigd. “Mevrouw was bij haar kleindochter ingetrokken en had een zeer hechte band met haar. Ook nadat de relatie van tien jaar met mijnheer op de klippen was gelopen, heeft mevrouw hem nog willen helpen. Na een opname van de man in het Jessa ziekenhuis in Hasselt is zij zelfs samen met hem een serviceflat gaan bekijken in het Salvator in Hasselt, maar onderweg haalde hij een plooimes uit en dreigde ermee haar de keel over te snijden.”

Bebloede handdoeken

Volgens de advocaat was voor de familie de maat echt vol toen de man zijn bedreigingen ook in daden begon om te zetten. “Op 6 maart 2018 is hij aan de woning geweest en heeft hij het raam proberen in te slaan. Op 30 mei 2018 stuurde hij een foto’s van de haar kleinkind en achterkleinkind met kruisjes op hun hoofden en een tekst die weinig aan de verbeelding overliet. En op 31 mei ontvang mijn cliënte bij haar thuis een pakket met bebloede handdoeken.”

De politie werd verwittigd en maande M. aan om te stoppen het slachtoffer en haar familie lastig te vallen. “Maar daarna hield hij niet op. Hij bleef maar verdergaan, ditmaal via het internet.”

Geen bloed

Volgens de raadsman van M. wordt de zaak zwaar opgeklopt. “Tegenpartij beweert dat mijn cliënt de woning vrijwillig verlaten heeft, maar dat is niet het geval. Hij is daar manu militari buiten gezet. Ook van zijn inboedel heeft hij niets teruggekregen.”

Ook de tachtiger zelf minimaliseerde de feiten voor de strafrechter in Tongeren. De handdoeken met de rode vlekken waren volgens hem niet besmeurd met bloed maar met rode modelbouwverf.” Het kan zijn dat de indruk werd gegeven dat die handdoeken met bloed besmeurd waren maar dat is nooit vastgesteld,” benadrukte de raadsman van M. En dat hij kruisjes had getekend op de hoofden van de kleindochter van G. en haar achterkleinkind? Dat was volgens M. om kleindochter E. belachelijk te maken.

Nog steeds verliefd

De tachtiger gaf toe dat hij nog steeds verliefd was op G. en haar moeilijk gerust kon laten. Hij voelde zich ook financieel onterecht behandeld. “Het is allemaal begonnen met een auto waar ik 5.000 euro voor betaald heb. Dat geld heb ik nooit terug gekregen en ik ben nu nog altijd aan het sparen voor een auto. Die kleindochter heeft alles gemanipuleerd. Ik heb zelf niets meer.”

De strafrechter benadrukte dat M. de rust zijn ex en haar familie wel degelijk herhaaldelijk verstoorde door hen met de dood te bedreigen, hen online te belagen en hen de foto’s met de kruisjes, zelfs op het hoofd van een onschuldige baby, en het pakket met handdoeken ‘waarvan niet kan uitgesloten worden dat ze besmeurd waren met bloed’ op te sturen.

Schadevergoeding

De celstraf van tien maanden werd met uitstel onder voorwaarden opgelegd. Een van de voorwaarden is dat M. geen enkel contact meer mag opnemen met zijn ex G. en haar familie. Aan zijn ex G., haar kleindochter en de partner van haar kleindochter moet de tachtiger een schadevergoeding van 5.000 euro betalen.