Koppel trouwt (onwettig) op feestdag, schepen neemt fout op zich: “Ik wist niet dat dat niet mocht door nieuwe wet” LXB

28 juni 2019

12u00 0 Hoeselt Is het huwelijk van een jong koppel uit Hoeselt, dat vorige maand op Hemelvaart voor de wet werd afgesloten, wel rechtsgeldig? Het paar is niet legaal in de echt verbonden, vindt oud-burgemeester en fractieleider van Wij Hoeselt, Fons Capiot. Hij beroept zich op een wet van 23 maart dit jaar waarin staat dat gemeenten geen huwelijken meer mogen voltrekken op zon- of feestdagen tenzij de gemeenteraad de toestemming daarvoor geeft. “Dat is niet gebeurd”, stelt Capiot die op de gemeenteraad donderdag het college in gebreke stelde. “Kennelijk moet in Hoeselt de wet niet gevolgd worden.”

Schepen en waarnemend burgemeester Yves Croux (Open Vld), die het huwelijk voltrok, steekt de hand in eigen boezem. “Ik sla mea culpa, ik heb een fout begaan”, bekent hij. “Ik had geen weet van de nieuwe wetgeving. En inderdaad, de gemeenteraad heeft voor het wettelijk huwelijk op een feestdag geen toestemming verleend. Dat had moeten gebeuren.”

Opnieuw trouwen?

Moet het koppel nu opnieuw voor de wet huwen? “Ik heb het paar telefonisch gecontacteerd en hen uitgelegd wat de wet inhoudt en dat de gemeenteraad goedkeuring moest geven om te huwen op een feestdag. Het was even schrikken voor hen. Maar ik heb hen gerustgesteld dat hun huwelijk niet moet worden overgedaan. Het gaat hier niet om een schijnhuwelijk. Bovendien zijn in andere gemeenten gelijkaardige gevallen bekend waarbij het huwelijk op een zon- of feestdag toch nog als wettelijk huwelijk erkend werd.” De bal ligt nu in het kamp van de procureur van Limburg. Hij moet beslissen of het huwelijk rechtsgeldig is en niet moet worden overgedaan. “Ik heb hem al per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van de feiten en we wachten nu af wat hij gaat beslissen.” Wat als in de toekomst weer een koppel wenst te trouwen op een zon- of feestdag? “De gemeenteraad keurt geval per geval goed. Of we nemen de beslissing dat huwen op een zon- of feestdag voor de duur van de hele legislatuur kan”, besluit Yves Croux.

Gevolgen

“Toen ik burgemeester was (1989 tot 2001) werd nooit getrouwd op een zon- of feestdag, en ook niet op een zaterdag”, werpt Fons Capiot op. “In Hoeselt neemt het bestuur het kennelijk niet zo nauw met de wet. Door de wet niet na te leven, beseft men niet welke de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor de gehuwden. Het sluiten van een illegaal huwelijk heeft gevolgen op het vlak van erfenissen. Wat als ze gehuwd zijn met een contract?”