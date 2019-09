Kluis van Vrijhern levert Guido Hansen pauselijke onderscheiding op Dirk Selis

09u37 0 Hoeselt Tijdens de jaarlijkse plechtige eucharistieviering aan de Kluis van Vrijhern werd een bijzondere onderscheiding gegeven aan Guido Hansen. Door E.H. Coninckx werd hem de pauselijke oorkonde en medaille ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ overhandigd.

De Kluis is een beetje de fierheid van de inwoners van Vrijhern, een gehucht van Hoeselt. De vzw ‘De Vrienden van de Kluiskapel’, heeft tot doel de instandhouding van de Kluiskapel, een historisch domein dat bijna 550 jaar oud is, te verzekeren. De jaarlijkse Kluisfeesten op Halfoogst zijn een begrip in de streek geworden. Het is tijdens deze Kluisfeesten dat Guido Hansen uit de handen van EH Coninckx deze bijzondere eer mocht ontvangen. Pro Ecclesia et Pontifice is een pauselijke onderscheiding voor bewezen diensten aan de rooms-katholieke Kerk of het rooms-katholieke geloof. Guido kreeg deze onderscheiding omdat hij - samen met velen - zorg draagt voor de Kluis en de Kluiskapel en dit reeds 50 jaar. Vooral wordt hij gelauwerd en bedankt omdat hij ijvert om het sacraal en religieus karakter van de kluissite te bewaren en te versterken.

Vrienden van de Kluis

Vanaf 1968 werden de gebroeders Hansen de huurders van de Kluis. Onder impuls van Guido Hansen, die er lange tijd woonde, werd de hele Kluis en de omgeving gerestaureerd en van verval gevrijwaard. Guido woont sinds enkele jaren in Zepperen en momenteel wordt de Kluis door de ‘Vrienden van de Kluis’ gehuurd van het OCMW Hoeselt. Dankzij de rustbanken, picknickplaats en een ruim terras is de kluis een aangename plek om te ontspannen en tot rust te komen. Ook de kaarsenkapel heeft een nieuwe plek gekregen en in het bos is een stilteplek gecreëerd. Hiermee bezit de gemeente een toeristische parel voor mensen die willen onthaasten.