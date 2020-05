Jongeren krijgen 1.500 euro boete na kampvuur in Hoeselt MMM

05 mei 2020

18u45 0 Hoeselt De politie kreeg maandagavond rond 22.30 uur een oproep over jongeren die een kampvuur maakten in een weide in Hoeselt.

Ter plaatse merkten de politie dat er in een weide ter hoogte van de Buckenslindestraat een vuur gestookt werd. Rond het kampvuur lagen lege flessen alcohol.

Eén van de twee aanwezige personen doofde het vuur meteen bij aankomst. De jongeman is niet blij met de politiekomst, doet arrogant én hoest meerdere keren in de richting van de politie. Het aantal voertuigen ter plaatse doet vermoeden dat er meerdere mensen in de buurt moeten zijn. Een korte zoektocht levert nog 4 personen op.

In totaal worden zes jongeren onderschept. Ze krijgen elk een boete van 250 euro. Het kampvuur leidt tot nog eens een extra gasboete.