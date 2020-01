Jaarlijkst boomplantactie van Orchis Lien Vande Kerkhof

07 januari 2020

07u17 0 Hoeselt Om de aanplant van inheemse planten in Hoeseltse tuinen te stimuleren organiseert natuurvereniging Orchis een actie. Traditiegetrouw pakken ze aan het begin van het jaar uit met de verkoop van streekeigen boompjes en struiken. “Inheemse planten verrijken uw tuin”, luidt de slogan.

De boompjes en struiken worden verkocht aan democratische prijzen. De opbrengst van de boomplantactie dient om de natuur in Hoeselt en elders in Limburg te blijven beschermen.Geïnteresseerden hebben de keuze uit o.m. diverse hoogstamfruitbomen, lijsterbes, meidoorn, vlier, hulst, groene of haagbeuk, katjeswilg en bessenstruiken. De planten kunnen op zaterdag 21 maart 2020 tussen 9 en 11 uur worden afgehaald op het dorpsplein (aan het gemeentehuis) van Hoeselt.

Bestellen is mogelijk tot 24 februari via de formulieren die beschikbaar zijn bij de Milieudienst van de gemeente Hoeselt (089 510 343) of op de website van Orchis.