Inzameling asbest in Hoeselt Lien Vande Kerkhof

30 september 2019

14u51 0

Hoeselaren die asbesthoudend bouw- en sloopafval of roofing hebben, kunnen hiermee op dinsdag 1 oktober terecht op het gemeentelijk recyclagepark.

Tussen 16u00 en 19u00 kan morgen asbesthouden afval geleverd worden. Deze inzameling gebeurt in Hoeselt 4 keer per jaar en dit is dus de laatste inzameling van 2019.

De retributie bedraagt:

- Asbest: gratis quotum van 1 m³ of 10 asbestplaten/gezin/jaar, nadien 7,5 EUR per begonnen 0,5 m³

- Roofing:

- hoeveelheden tot 0,17 m³ (= 1/3 van 0,5 m³): 5,00 EUR

- hoeveelheden tot 0,34 m³ (= 2/3 van 0,5 m³): 10,00 EUR

- hoeveelheden tot 0,5 m³: 15,00 EUR

Het gemeentebestuur meldt verder ook dat vrachten groter dan 2 m³ worden niet aanvaard.